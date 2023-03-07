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Носиков Владимир Ефимович

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Место рождения

Кошелевка, Мошевская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1929

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошелевка, Мошевская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носикова Татьяна Ивановна

Жуковка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носикова Татьяна Ивановна

д. Быковка, Костюковичский район, Могилевская область, БССР, СССР
Рождение ребёнка
1960

Сын: Носиков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Носикова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носикова Татьяна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Смерть
2013
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
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