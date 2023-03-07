Носиков Владимир Ефимович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носикова Татьяна Ивановна
Жуковка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носикова Татьяна Ивановна
д. Быковка, Костюковичский район, Могилевская область, БССР, СССР
Рождение ребёнка
1960
Сын: Носиков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Носикова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно