Носиков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носиков Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Носиков Владимир Ефимович

Мать: Носикова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Минск, Минск
Причина смерти: Самоубийство
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