Дедкова (Полякова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкова (Полякова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Иван Андреевич

Мать: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедков Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дедков Алексей Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедков Алексей Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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