Якушева (Полякова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Иван Андреевич
Мать: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Нина Егоровна
Отец ребёнка: Якушев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Егор
Смерть
Неизвестно