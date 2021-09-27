Трофимова (Якушева) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.09.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушев Егор
Мать: Якушева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Виктор
Смерть
27.09.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область