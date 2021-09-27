Трофимова (Якушева) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Якушева) Нина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.09.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушев Егор

Мать: Якушева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Виктор

Смерть
27.09.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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