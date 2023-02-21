Трофимов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Виктор

Трофимов Виктор

avatar

Место рождения

Лоевский район, Гомельская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лоевский район, Гомельская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Нина Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close