Трофимов Виктор
Место рожденияЛоевский район, Гомельская область, РСФСР, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лоевский район, Гомельская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Нина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Нина Егоровна
Смерть
Неизвестно