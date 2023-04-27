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Воробьев Филипп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1908

Дата смерти

25.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Щенëва (Воробьева) Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
03.07.1930

Сын: Воробьев Иван Филиппович

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
26.06.1932

Сын: Воробьев Николай Филиппович

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
08.01.1935

Сын: Воробьев Сергей Филиппович

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Воробьев Виктор Филиппович

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
11.08.1949

Сын: Воробьев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
10.03.1952

Сын: Воробьев Алексей Филиппович

Мать ребёнка: (Юшина) Агафья Поликарповна

Смерть
25.07.1988

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