Щенëва (Воробьева) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти27.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Отец: Воробьев Филипп Андреевич
Мать: Агафья Поликарповна
Рождение ребёнка
25.04.1949
Рождение ребёнка
06.07.1951
Рождение ребёнка
06.11.1953
Рождение ребёнка
14.01.1956
Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
26.01.1958
Рождение ребёнка
25.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2021