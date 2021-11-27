Щенëва (Воробьева) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенëва (Воробьева) Пелагея Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1926

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: Воробьев Филипп Андреевич

Мать: Агафья Поликарповна

Рождение ребёнка
25.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
06.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
06.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
14.01.1956

Сын: Щенев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
25.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенев Василий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенев Василий Емельянович

Смерть
27.11.2021
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