Щенев Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенев Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1928

Дата смерти

02.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
06.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
06.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
14.01.1956

Сын: Щенев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
25.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенëва Пелагея Филипповна

Смерть
02.01.2014
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