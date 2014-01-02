Щенев Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1928
Дата смерти02.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1949
Рождение ребёнка
06.07.1951
Рождение ребёнка
06.11.1953
Рождение ребёнка
14.01.1956
Мать ребёнка: Щенëва Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
26.01.1958
Рождение ребёнка
25.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2014