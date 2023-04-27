(Юшина) Агафья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юшина) Агафья Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1907

Дата смерти

20.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Щенëва (Воробьева) Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
03.07.1930

Сын: Воробьев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
26.06.1932

Сын: Воробьев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
08.01.1935

Сын: Воробьев Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Воробьев Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
11.08.1949

Сын: Воробьев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
10.03.1952

Сын: Воробьев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич

Смерть
20.11.1965

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