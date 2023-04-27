(Юшина) Агафья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1907
Дата смерти20.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Щенëва (Воробьева) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
03.07.1930
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
26.06.1932
Сын: Воробьев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
08.01.1935
Сын: Воробьев Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1937
Сын: Воробьев Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
11.08.1949
Сын: Воробьев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
10.03.1952
Сын: Воробьев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Андреевич
Смерть
20.11.1965