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Воробьев Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1930

Дата смерти

01.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1930

Отец: Воробьев Филипп Андреевич

Мать: (Юшина) Агафья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна

Рождение ребёнка
26.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна

Смерть
01.01.1989

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