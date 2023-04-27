Воробьев Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1930
Дата смерти01.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна
Смерть
01.01.1989