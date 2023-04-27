Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

30.01.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
26.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Филиппович

Смерть
30.01.1988
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