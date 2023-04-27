Воробьев (Шамрай) Миланья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти30.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
26.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1988