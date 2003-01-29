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Воробьев Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1949

Дата смерти

29.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949

Отец: Воробьев Филипп Андреевич

Мать: (Юшина) Агафья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
После 04.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.2003

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