Воробьев Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1949
Дата смерти29.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 04.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2003