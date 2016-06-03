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Воробьев Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1932

Дата смерти

03.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932

Отец: Воробьев Филипп Андреевич

Мать: Агафья Поликарповна

Бракосочетание
?.12.1954

Жена: Воробьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1957

Сын: Воробьев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Ивановна

Россия, Новосибирская область, Маршанское с.
Рождение ребёнка
17.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Филипповна

Смерть
03.06.2016
Россия, Новосибирская область, Маршанское с.
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