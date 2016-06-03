Воробьев Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1932
Дата смерти03.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932
Отец: Воробьев Филипп Андреевич
Мать: Агафья Поликарповна
Бракосочетание
?.12.1954
Жена: Воробьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1957
Мать ребёнка: Воробьева Анна Ивановна
Россия, Новосибирская область, Маршанское с.
Рождение ребёнка
17.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Филипповна
Смерть
03.06.2016
Россия, Новосибирская область, Маршанское с.