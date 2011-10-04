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Воробьев Иван Николаевич

Место рождения

Россия, Новосибирская область, Маршанское с.

Дата рождения

05.07.1957

Дата смерти

04.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1957

Отец: Воробьев Николай Филиппович

Мать: Воробьева (Веременко) Анна Ивановна

Бракосочетание
02.03.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.10.2011
Причина смерти: Рак
Похороны
06.10.2011
http://maps.google.com/maps/ms?msid=201437098173135993857.0004aea0058535698be06&msa=0

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