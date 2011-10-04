Воробьев Иван Николаевич
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Маршанское с.
Дата рождения05.07.1957
Дата смерти04.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1957
Бракосочетание
02.03.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.10.2011
Причина смерти: Рак
Похороны
06.10.2011
http://maps.google.com/maps/ms?msid=201437098173135993857.0004aea0058535698be06&msa=0