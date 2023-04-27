Воробьева (Веременко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Веременко) Анна Ивановна

Место рождения

Россия, Новосибирская область, Маршанское с.

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

11.11.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Веременко Иван Денисович

Мать: (Зеленева) Татьяна Романовна

Бракосочетание
?.12.1954

Муж: Воробьев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
04.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
05.07.1957

Сын: Воробьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
17.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович

Смерть
11.11.1983

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