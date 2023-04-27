Воробьева (Веременко) Анна Ивановна
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Маршанское с.
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти11.11.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Бракосочетание
?.12.1954
Рождение ребёнка
04.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
05.07.1957
Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
17.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович
Смерть
11.11.1983