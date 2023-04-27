Веременко Иван Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Воробьева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Романовна
Россия, Новосибирская область, Маршанское с.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Романовна
Смерть
Неизвестно