Веременко Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веременко Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Воробьева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Романовна

Россия, Новосибирская область, Маршанское с.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Романовна

Смерть
Неизвестно
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