Румянцева (Тихомирова) Евдокия (Авдотья) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцева (Тихомирова) Евдокия (Авдотья) Федоровна

Румянцева (Тихомирова) Евдокия (Авдотья) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1881

Дата смерти

30.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1881

Отец: Федор Евсеев

Мать: Мария Галактионова

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.07.1899

Сын: Румянцев Леонид мл. Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1904

Дочь: Александра мл. Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Румянцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Румянцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Крапивина Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Румянцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Староалексеевское
Рождение ребёнка
?.01.1915

Сын: Румянцев Дмитрий (мл) Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1915

Дочь: Баскакова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.08.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Римма Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья мл. Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Михаил Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
30.03.1943
Причина смерти: от голода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close