Румянцева (Тихомирова) Евдокия (Авдотья) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1881
Дата смерти30.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Федор Евсеев
Мать: Мария Галактионова
Сын: Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Сын: Румянцев Леонид мл. Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Александра мл. Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Сын: Румянцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Крапивина Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Сын: Румянцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Сын: Румянцев Дмитрий (мл) Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Баскакова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Римма Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович
Дочь: Софья мл. Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Ефимович