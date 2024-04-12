Мария Галактионова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Галактион Яковлев
Мать: Наталья Лаврентьева
Бракосочетание
30.01.1876
Муж: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
19.07.1877
Дочь: Олимпиада Федоровна
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
16.08.1878
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Александр Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
11.02.1881
Дочь: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
22.12.1882
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
21.05.1887
Сын: Константин Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
05.04.1889
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
20.06.1890
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Рождение ребёнка
02.04.1892
Сын: Георгий Федоров
Отец ребёнка: Федор Евсеев
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно