Мария Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Галактионова

Мария Галактионова

Место рождения

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Галактион Яковлев

Мать: Наталья Лаврентьева

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.07.1877

Дочь: Олимпиада Федоровна

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Александр Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1881

Дочь: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Рождение ребёнка
22.12.1882

Сын: Федор Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Константин Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.04.1889

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.06.1890

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Георгий Федоров

Отец ребёнка: Федор Евсеев

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Евсеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close