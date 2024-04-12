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Галактион Яковлев

Место рождения

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Яков Федоров

Мать: Федосья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Галактионов

Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Галактионова

Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Галактионова

Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Лаврентьева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин, примак
Смерть
Неизвестно
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