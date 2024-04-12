Галактион Яковлев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Яков Федоров
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Галактионов
Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Галактионова
Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Галактионова
Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лаврентьева
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин, примак
Смерть
Неизвестно