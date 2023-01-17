село Горки Павловы, село Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд (на 1907) — Familio

Горки Павловы

Горковская волость, Нерехтский уезд (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8682Павловы Горки, с.при р. Тезе.7636164338Церковь православная. Горковское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Борковская волость
234. Горки Павловы, село бывшее владельческое, при реке Тезе, дворов 13, жителей 90, волостное правление (уездный город в 71 версте), церковь православная, лавка. В 5 вер Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Горковская волость
Горки Павловы с., ш., б.рч. Теза7047126435396бум.-ткц. фаб. (усадьба)По волости мужчины-промышленники составляют 66,39% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте — 43,46 (65,46% всех) промы Показать все
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