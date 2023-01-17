Горки Павловы
Горковская волость, Нерехтский уезд (на 1907)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8682Павловы Горки, с.при р. Тезе.7636164338Церковь православная. Горковское волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
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234. Горки Павловы, село бывшее владельческое, при реке Тезе, дворов 13, жителей 90, волостное правление (уездный город в 71 версте), церковь православная, лавка. В 5 вер Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Горки Павловы с., ш., б.рч. Теза—7047126435396бум.-ткц. фаб. (усадьба)По волости мужчины-промышленники составляют 66,39% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте — 43,46 (65,46% всех) промы Показать всеПоказать скан