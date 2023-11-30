Наталья Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лаврентий Матвеев
Мать: Федора Герасимова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Яковлев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Яковлев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галактион Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно