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Наталья Лаврентьева

Место рождения

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лаврентий Матвеев

Мать: Федора Герасимова

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Яковлев

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Яковлев

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Яковлев

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галактион Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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