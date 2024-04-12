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Федор Евсеев

Место рождения

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

14.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Евсей Яковлев

Мать: Авдотья Симанова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.07.1877

Дочь: Олимпиада Федоровна

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Александр Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1881

Дочь: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Рождение ребёнка
22.12.1882

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Константин Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.04.1889

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.06.1890

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Георгий Федоров

Мать ребёнка: Мария Галактионова

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Галактионова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
14.08.1892
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: чахотка
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