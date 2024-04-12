Федор Евсеев
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти14.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Евсей Яковлев
Мать: Авдотья Симанова
Жена: Мария Галактионова
Дочь: Олимпиада Федоровна
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Александр Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Дочь: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Константин Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Сын: Георгий Федоров
Мать ребёнка: Мария Галактионова
Жена: Мария Галактионова