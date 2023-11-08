Евсей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Яков Андреев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Федор Евсеев
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Григорий Евсеев
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Елизавета мл. Евсеева
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
29.01.1877
Сын: Семен мл. Евсеев
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
02.01.1880
Сын: Павел Евсеев
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Евсеева
Мать ребёнка: Авдотья Симанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Симанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно