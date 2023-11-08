Яков Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Катерина Яковлева
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1836
Сын: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Филипьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855