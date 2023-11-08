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Яков Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Андрей Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Аграфена

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Катерина Яковлева

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1836

Сын: Евсей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Филипьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1855
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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