Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Андреев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1934