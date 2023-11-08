Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Андреев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1934
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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