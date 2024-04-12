Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Яков Андреев
Мать: Аграфена
Рождение ребёнка
1845
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Василиса Абрамова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Василиса Абрамова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Василиса Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Абрамова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856