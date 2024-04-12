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Дмитрий Яковлев

Место рождения

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Яков Андреев

Мать: Аграфена

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Василиса Абрамова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Василиса Абрамова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Василиса Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Абрамова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1856
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