Андрей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти24.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Дмитрий Яковлев
Мать: Василиса Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Капитонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна мл. Андреева
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Надежда мл. Андреева
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
01.03.1878
Сын: Капитон Андреев
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
24.02.1880
Сын: Василий мл. Андреев
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
30.05.1881
Сын: Федор мл. Андреев
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Семен мл. Андреев
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
28.09.1884
Дочь: (Смирнова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
10.08.1887
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
07.01.1891
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Рождение ребёнка
27.01.1893
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Федосья Капитонова
Смерть
24.12.1894
Причина смерти: от водяной