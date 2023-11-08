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Андрей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

24.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дмитрий Яковлев

Мать: Василиса Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Капитонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна мл. Андреева

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Надежда мл. Андреева

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Капитон Андреев

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Василий мл. Андреев

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.05.1881

Сын: Федор мл. Андреев

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Семен мл. Андреев

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.09.1884

Дочь: (Смирнова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.08.1887

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1891

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.01.1893

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Федосья Капитонова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
24.12.1894
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от водяной

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