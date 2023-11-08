Федосья Капитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Капитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна мл. Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Надежда мл. Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Капитон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Василий мл. Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.05.1881

Сын: Федор мл. Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Семен мл. Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.09.1884

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.08.1887

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1891

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.01.1893

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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