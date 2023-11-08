Федосья Капитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна мл. Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Надежда мл. Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
01.03.1878
Сын: Капитон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
24.02.1880
Сын: Василий мл. Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
30.05.1881
Сын: Федор мл. Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Семен мл. Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
28.09.1884
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
10.08.1887
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
07.01.1891
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
27.01.1893
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно