Василиса Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти06.02.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Незаконорожденная) Клавдия Евсеева (Дмитриева)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1862
Сын: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.02.1890
Причина смерти: от рака