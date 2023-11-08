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Василиса Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

06.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Незаконорожденная) Клавдия Евсеева (Дмитриева)

Отец ребёнка: не указан

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Отец ребёнка: не указан

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
06.02.1890
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от рака

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