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Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Место рождения

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

26.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: Василиса Абрамова

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.01.1881

Сын: Иван мл. Егоров

Мать ребёнка: Анна Андреева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Михаил мл. Егоров

Мать ребёнка: Анна Андреева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, армии рядовой 137 пехотного Никитского полка
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
26.08.1885
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от горячки
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