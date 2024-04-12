Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти26.08.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Мать: Василиса Абрамова
Рождение ребёнка
17.01.1881
Сын: Иван мл. Егоров
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Михаил мл. Егоров
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, армии рядовой 137 пехотного Никитского полка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1885
Причина смерти: от горячки