Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреева

Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Рождение ребёнка
17.01.1881

Сын: Иван мл. Егоров

Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Михаил мл. Егоров

Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.