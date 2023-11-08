Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1881
Сын: Иван мл. Егоров
Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Михаил мл. Егоров
Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Смирнов Егор (Георгий) Дмитриев
Смерть
Неизвестно