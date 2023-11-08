Катерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Яков Андреев

Мать: Аграфена

Смерть
До 1850
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