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Катерина Яковлева
Катерина Яковлева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
До 1850
Пол
Женский
Отец
Яков Андреев
1807 г.р.
Мать
Аграфена
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Яков Андреев
Мать:
Аграфена
Смерть
До 1850
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