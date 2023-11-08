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Тихомиров Яков Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Евсей Яковлев

Мать: Авдотья Симанова

Рождение ребёнка
23.10.1887

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Тихомирова Анастасия Васильева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Тихомиров Александр Яковлев

Мать ребёнка: Тихомирова Анастасия Васильева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.10.1895

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Тихомирова Анастасия Васильева

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Анастасия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
старший фейерверкер второй батареи 2 резервной бригады
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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