Тихомиров Яков Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Евсей Яковлев
Мать: Авдотья Симанова
Рождение ребёнка
23.10.1887
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Тихомирова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Тихомиров Александр Яковлев
Мать ребёнка: Тихомирова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Тихомирова Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
старший фейерверкер второй батареи 2 резервной бригады
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно