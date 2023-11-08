Тихомирова Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1887
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Евсеев
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Тихомиров Александр Яковлев
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Евсеев
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно