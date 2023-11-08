Авдотья Симанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Симанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Федор Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Тихомиров Яков Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Рождение ребёнка
1863

Сын: Григорий Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елизавета мл. Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.01.1877

Сын: Семен мл. Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.01.1880

Сын: Павел Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Яковлев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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