Авдотья Симанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Федор Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Григорий Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Елизавета мл. Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
29.01.1877
Сын: Семен мл. Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
02.01.1880
Сын: Павел Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно