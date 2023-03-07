Румянцев Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти16.10.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Евфим Васильев
Мать: не указана
Дочь: Александра (мл) Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Сын: Румянцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Дочь: Софья Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Дочь: Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Сын: Румянцев Дмитрий (мл) Михайлович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Сын: Румянцев Борис Михайлович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Дочь: Римма Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна