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Румянцев Михаил Ефимович

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Место рождения

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

16.10.1934

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Евфим Васильев

Мать: не указана

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1904

Дочь: Александра (мл) Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Румянцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Румянцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.03.1908

Дочь: Софья Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Капитолина Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.01.1915

Сын: Румянцев Дмитрий (мл) Михайлович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1915

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Румянцев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Римма Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
торговец
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
16.10.1934
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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