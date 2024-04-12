Крапивина (Румянцева) Капитолина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1910
Рождение ребёнка
1932
Сын: Крапивин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Крапивин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Крапивин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1948
Дочь: Борисова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Крапивин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от голода