Крапивина (Румянцева) Капитолина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрапивина (Румянцева) Капитолина Михайловна

Крапивина (Румянцева) Капитолина Михайловна

Место рождения

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1910

Отец: Румянцев Михаил Ефимович

Мать: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Крапивин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Крапивин Николай Иванович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Крапивин Николай Иванович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1948

Дочь: Борисова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Крапивин Николай Иванович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивин Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от голода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close