Крапивин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Крапивин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Крапивина Капитолина Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Крапивина Капитолина Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1948
Дочь: Борисова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Крапивина Капитолина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно