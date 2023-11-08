Крапивин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Крапивин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Крапивина Капитолина Михайловна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Крапивина Капитолина Михайловна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1948

Дочь: Борисова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Крапивина Капитолина Михайловна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крапивина Капитолина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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