Евфим Васильев
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Василий Варфоломеев
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Николай Ефимовович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцеы Иван?проверить Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимова
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.200 О.13 Д.387 стр.632,633 | 18.03.1858 Ревизия 10 | Евфим Васильев (пр. ревизия 7 лет) 14 лет (ок1844гр)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1901