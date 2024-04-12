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Евфим Васильев

Место рождения

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Василий Варфоломеев

Мать: Анна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Румянцев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мефодий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Николай Ефимовович

Мать ребёнка: не указана

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцеы Иван?проверить Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Сергей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.200 О.13 Д.387 стр.632,633 | 18.03.1858 Ревизия 10 | Евфим Васильев (пр. ревизия 7 лет) 14 лет (ок1844гр)
Место жительства
Неизвестно
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1901
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