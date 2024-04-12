Василий Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Варфоломей Владимиров
Мать: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Евфим Васильев
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.14 Д.188 стр.323,324 | 18.09.1850 Ревизия 9 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, Яковлевской волости, Никольского сельс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845