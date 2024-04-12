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Василий Варфоломеев

Место рождения

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Варфоломей Владимиров

Мать: Акулина Петрова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Владимир мл. Васильев

Мать ребёнка: Анна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Евфим Васильев

Мать ребёнка: Анна

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.14 Д.188 стр.323,324 | 18.09.1850 Ревизия 9 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, Яковлевской волости, Никольского сельс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1845
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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