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Акулина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Марко Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захар Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Петр Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Владимиров

Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? | ГАКО Ф.200 О.14 Д.188 стр.323,324 | 18.09.1850 Ревизия 9 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? | 14.04.1834 Ревизия 8 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, экономической ведомства Медветьковско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1858
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