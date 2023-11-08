Акулина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Марко Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захар Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петр Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? | ГАКО Ф.200 О.14 Д.188 стр.323,324 | 18.09.1850 Ревизия 9 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? | 14.04.1834 Ревизия 8 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, экономической ведомства Медветьковско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858