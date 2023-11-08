Варфоломей Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Варфоломеев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Марко Варфоломеев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захар Варфоломеев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Варфоломеев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Петр Варфоломеев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Петрова

Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? | 14.04.1834 ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? Ревизия 8 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, эк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1834
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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