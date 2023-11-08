Варфоломей Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Варфоломеев
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Марко Варфоломеев
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захар Варфоломеев
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Варфоломеев
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петр Варфоломеев
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Петрова
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? | 14.04.1834 ГАКО Ф.200 О.20 Д.188 стр.342,343? Ревизия 8 | Костромской губернии, Нерехтского уезда, эк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834