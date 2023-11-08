Николай Ефимовович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Евфим Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Румянцева) Марфа мл. Николаева
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна мл. Николаева
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семенова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария мл. Николаева
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
?.05.1908
Сын: Николай Николаевич
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Зинаида Николаева
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Смерть
Неизвестно