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Николай Ефимовович

Место рождения

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Евфим Васильев

Мать: не указана

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Румянцева) Марфа мл. Николаева

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна мл. Николаева

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семенова

Место жительства
Неизвестно
Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария мл. Николаева

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.05.1908

Сын: Николай Николаевич

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Зинаида Николаева

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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