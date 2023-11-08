Матрена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Румянцева) Марфа мл. Николаева

Отец ребёнка: Николай Ефимовович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна мл. Николаева

Отец ребёнка: Николай Ефимовович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Ефимовович

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария мл. Николаева

Отец ребёнка: Николай Ефимовович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.05.1908

Сын: Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николай Ефимовович

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Зинаида Николаева

Отец ребёнка: Николай Ефимовович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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