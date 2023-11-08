Матрена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Румянцева) Марфа мл. Николаева
Отец ребёнка: Николай Ефимовович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна мл. Николаева
Отец ребёнка: Николай Ефимовович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Ефимовович
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария мл. Николаева
Отец ребёнка: Николай Ефимовович
Рождение ребёнка
?.05.1908
Сын: Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николай Ефимовович
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Зинаида Николаева
Отец ребёнка: Николай Ефимовович
Смерть
Неизвестно