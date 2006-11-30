Румянцев Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1919
Дата смерти30.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1919
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.12.1947
Жена: Румянцева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
10.05.1950
Рождение ребёнка
07.11.1953
Смерть
30.11.2006
Причина смерти: рак желудка 4 ст