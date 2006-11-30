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Румянцев Борис Михайлович

Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

24.08.1919

Дата смерти

30.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1919

Отец: Румянцев Михаил Ефимович

Мать: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
06.12.1947

Жена: Румянцева Лидия Ивановна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румянцева Лидия Ивановна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румянцева Лидия Ивановна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румянцева Лидия Ивановна

Смерть
30.11.2006
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: рак желудка 4 ст

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