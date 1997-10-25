Румянцева (Рыжакова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1926
Дата смерти25.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
10.05.1950
Рождение ребёнка
07.11.1953
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель детского сада
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1997