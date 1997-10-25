Румянцева (Рыжакова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Рыжакова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1926

Дата смерти

25.10.1997

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926

Отец: Рыжаков Иван Петрович

Мать: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Борис Михайлович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Борис Михайлович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Борис Михайлович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель детского сада
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
25.10.1997
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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