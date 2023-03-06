Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

13.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Рыжаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович

деревня Панино
Рождение ребёнка
09.04.1926

Дочь: Румянцева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
13.05.1963
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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