Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти13.05.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1904
Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович
деревня Панино
Рождение ребёнка
09.04.1926
Дочь: Румянцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжаков Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.1963