Рыжаков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти22.10.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рыжаков Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжаков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1926
Дочь: Румянцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна
Смерть
22.10.1941
Причина смерти: миокардит