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Рыжаков Иван Петрович

Место рождения

Михеевское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

22.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рыжаков Петр Иванович

Мать: не указана

Михеевское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

Михеевское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

Михеевское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1926

Дочь: Румянцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Рыжакова Агриппина (Аграфена) Васильевна

Смерть
22.10.1941
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: миокардит

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