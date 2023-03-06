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(Румянцева) Татьяна Михайловна
(Румянцева) Татьяна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1915
Пол
Женский
Отец
Румянцев Михаил Ефимович
1877 г.р.
Мать
Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915
Отец:
Румянцев Михаил Ефимович
Мать:
Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна
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