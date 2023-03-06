(Румянцева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Румянцева) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1915

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915

Отец: Румянцев Михаил Ефимович

Мать: Румянцева Евдокия (Авдотья) Федоровна

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